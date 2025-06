CONTATTI UTILI Le indicazioni della Segreteria Esteri per i connazionali in Israele e Iran Invito alla massima prudenza, si raccomanda di evitare gli spostamenti non strettamente necessari

In seguito all’escalation delle tensioni in Medio Oriente, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino invita alla massima prudenza i cittadini sammarinesi presenti in particolare in Israele e Iran.

Si raccomanda di evitare spostamenti non strettamente necessari, attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e seguire con costanza l’evoluzione della situazione. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea, poiché gli spazi aerei di Israele, Iran e Paesi vicini potrebbero essere soggetti a chiusure temporanee o a restrizioni operative.

Considerata la possibilità che le disposizioni nei diversi Paesi cambino con breve preavviso, la Segreteria consiglia di consultare con attenzione il portale italiano Viaggiare Sicuri (https://www.viaggiaresicuri.it), costantemente aggiornato dal Ministero degli Esteri.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri resta a disposizione dei cittadini per qualunque esigenza e ricorda che è possibile contattare in caso di emergenza sia il Dipartimento Affari Esteri (viaggiareinformati@esteri.sm - 0549 885400) sia la Centrale Operativa Interforze (0549 888888).

