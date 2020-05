ISTRUZIONE Le insegnanti delle elementari replicano al Segretario Belluzzi: "certe affermazioni non tengono conto dell'impegno che portiamo avanti"

Le insegnati delle scuole elementari del Titano scrivono al Segretario all'istruzione e replicano alle sue affermazioni di ieri in conferenza stampa, secondo cui: “ci sono i ragazzi portatori di disabilità che fino ad oggi non hanno avuto nessun tipo di servizio e assistenza. Inizieremo a fornire anche a loro l’istruzione”. Ci teniamo a precisare - scrivono le insegnanti -che sin dal primo giorno della chiusura scolastica tutti gli insegnanti, sia di sostegno che curricolari, si sono preoccupati di organizzare una didattica inclusiva, individualizzata e personalizzata dove necessario.

In una lunga lettera ripercorrono il grande l'impegno giornaliero necessario per progettare attività didattiche innovative, riadattando la programmazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie. Leggere certe insinuazioni da parte di alcuni membri del Congresso di Stato – continuano - è ingiusto perchè non tiene in considerazione il grandissimo impegno che tutti noi insegnanti stiamo portando avanti.

Non capiamo in base a quali fonti il Segretario Belluzzi possa affermare che gli insegnanti stanno proponendo una “prestazione pari alla metà dell’attività svolta in presenza”; - precisano infine - a noi non è giunta nessuna richiesta di fornire tale “prestazione ridotta”.



