Le istanze d'Arengo degli studenti: continua il laboratorio a Palazzo con due giornate

Un’iniziativa didattica dedicata alla conoscenza delle istituzioni sammarinesi e, in particolare, delle Istanze d’Arengo. Coinvolge complessivamente diverse classi terze della Scuola Media in un percorso formativo all’insegna della cittadinanza attiva. Ovviamente nel cuore delle istituzioni: Palazzo Pubblico.

Gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente come funziona l’antico istituto democratico: leggono le proprie istanze, le presentano ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, alla presenza del segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini, e ne discutono l’iter, fino alla votazione finale.

Un momento di particolare valore formativo per comprendere non solo i propri diritti ma anche le responsabilità connesse alla partecipazione civica. Dunque il percorso didattico, curato dalla Dirigenza della Scuola Media in collaborazione con la Segreteria Istituzionale, punta a sviluppare negli studenti competenze di cittadinanza, spirito critico e consapevolezza del funzionamento delle istituzioni, preparando le nuove generazioni a diventare cittadini attivi e partecipi della vita pubblica.









