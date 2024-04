MEDICINA Le malattie cambiano in base al genere: a Domagnano la conferenza “Il cuore e la mente delle donne”

Nella storia il corpo maschile è sempre stato più studiato rispetto a quello femminile, nella convinzione che le malattie si manifestassero e sviluppassero allo stesso modo. Ma la ricerca è in continua evoluzione e di recente si è cominciato a parlare di medicina di precisione, che offre diagnosi cucite su misura. Di questa scienza, che indaga le differenze nell'insorgenza e progressione delle malattie tra pazienti di sesso diverso, si è parlato durante la conferenza “Il cuore e la mente delle donne”, introdotta alla Sala Montelupo di Domagnano dal segretario alla Sanità Mariella Mularoni.

Al centro le relazioni delle dottoresse Susanna Guttmann e Marina Foscoli, rispettivamente neurologa e cardiologa. "La medicina di precisione non è semplice - commenta la Guttmann -, ma credo che oggi ci si possa avvicinare al massimo della precisione e della terapia personalizzata". Sfatato poi il mito secondo cui le donne sono immuni dalle malattie cardiache: "Le donne sono semplicemente colpite dalle malattie di cuore in maniera differente - spiega la Foscoli -, sono poco studiate e sottorappresentate e quindi spesso anche meno diagnosticate. Nel 2024 però sono la prima causa di morte per la donna".

