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Le monache agostiniane di Pennabilli raccontano l'enciclica di Papa Leone: "Nell'era dell'IA abbiamo il dovere di restare umani"

Al monastero della Rupe una serata di meditazione e riflessione sulla Magnifica Humanitas: letture, canto e approfondimenti per riscoprire le radici agostiniane del Pontefice e il richiamo al bene comune

25 lug 2026
Nel video, le interviste a Suor Abir Hanna, Monaca Agostiniana Pennabilli e Suor Claudia Maiorelli, Madre Superiora Monache Agostiniane PennabilliNel video, le interviste a Suor Abir Hanna, Monaca Agostiniana Pennabilli e Suor Claudia Maiorelli, Madre Superiora Monache Agostiniane Pennabilli
Nel video, le interviste a Suor Abir Hanna, Monaca Agostiniana Pennabilli e Suor Claudia Maiorelli, Madre Superiora Monache Agostiniane Pennabilli

Una serata di meditazione, introdotta da un canto originale, composto nelle ultime settimane in attesa dell'incontro con il Santo Padre. Le sorelle agostiniane aprono le porte del monastero della Rupe, tanto caro al Papa, per accogliere e guidare i fedeli attraverso l'Enciclica Magnifica Humanitas. Un incontro aperto al pubblico fortemente voluto dal Vescovo Domenico Beneventi, “per introdurci – osserva - al Carisma che anima lo spirito del Pontefice, partendo da Dio per arrivare all'Uomo, custodendone la dignità”. In luce, nel testo, le radici agostiniane di Robert Prevost: le monache si alternano nella lettura dei passaggi più significativi e nella guida alla riflessione sulla parola, fornendo una chiave interpretativa che tocca le corde più profonde. Il racconto di Sant'Agostino, “nascosto nell'enciclica”, riporta ad una grande responsabilità: “riordinare l'amore” nella sua accezione “sociale, non privato”, e tendere al Bene Comune. Il Papa, di fronte a questo cambiamento d'epoca, si pone delle domande: “Come abitare questo tempo? Innalzare una nuova Torre di Babele, chiudendosi all'altro, o ricostruire la Città Santa, le mura di Gerusalemme, aprendosi a Dio e all'Umanità? Il focus, poi, sul dualismo tecnica-uomo: “Nel tempo dell'Intelligenza Artificiale abbiamo il dovere urgente di stare umani” - il monito del Papa in questa enciclica rivoluzionaria, che non demonizza la tecnologia ma esorta a governarla. “Molto dipende da ciò che vogliamo diventare, da ciò che vogliamo desiderare”, e qui, ancora una volta, Papa Leone attinge da Sant'Agostino il richiamo al “desiderio”.


Nel video, le interviste a Suor Abir Hanna, Monaca Agostiniana Pennabilli e Suor Claudia Maiorelli, Madre Superiora Monache Agostiniane Pennabilli




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