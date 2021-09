Le mura come baluardo di libertà: a San Marino il 17° Congresso Lions Club San Marino

Nate per proteggere i propri abitanti dagli invasori, le mura che circondano le città sono oggi un patrimonio architettonico inestimabile da preservare. L'Associazione Lions Città Murate ha proprio questo obiettivo: quest'anno, il Congresso si svolge per la prima volta a San Marino, che è uno dei soci fondatori dell'associazione. Partenza con una visita alla Galleria Nazionale, a cui è poi seguito alla Cava dei Balestrieri uno spettacolo degli sbandieratori. In seguito si è tenuto al Palazzo dei Congressi il convegno vero e proprio, a cui hanno partecipato gli organizzatori e diversi relatori che hanno discusso sull'importanza delle mura di San Marino e della loro valorizzazione, sottolineando l'importanza che le mura della Repubblica hanno storicamente avuto, ergendosi anche a baluardo della libertà e dell'indipendenza del territorio. I relatori del convegno sono poi stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, che hanno ribadito come le mura intorno al Titano siano un manifesto di una democrazia che continua a esistere attraverso i secoli.

Nel video l'intervista al Presidente dell'Associazione Internazionale Città Murate Lions Giuseppe Guerra e a Conrad Mularoni, coordinatore del convegno

