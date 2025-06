Le novità del palinsesto estivo di San Marino Rtv, tra conferme e sorprese

Alcuni programmi hanno fatto la storia della San Marino Rtv, altri arrivano come fresche novità. Si parte dall'atteso ritorno di 00Verde, con una nuova edizione dedicata alla salvaguardia degli oceani e al turismo religioso. Oltre alla continuità del palinsesto invernale, sono in arrivo nuovi contenuti in collaborazione con la RAI: i documentari “Road Italy” e “Bellissima Italia”, oltre a film, fiction e cartoni animati. Non mancano le dirette sportive: evento di punta gli Internazionali di Tennis San Marino Open, dal 14 al 20 luglio. Un'assoluta novità è la rafforzata collaborazione con la Terrazza della Dolce Vita, che sbarcherà su Rtv con il format di 12 puntate e uno speciale best of che andrà in onda a settembre. Cultura, attualità e leggerezza nel salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Il tema di quest'anno è la rinascita e tra le new entry i ballerini di Ballando con le stelle.

"Finalmente il media partner che io e Giovanni abbiamo sempre desiderato - commenta la Ventura -. L'abbiamo sempre fatta in streaming, abbiamo fatto degli speciali ma quest'anno faremo con RTV e con Matteo Bravi veramente un grande lavoro di montaggio, di riprese".

Arriveranno anche i “Capolavori nascosti – le collezioni d'arte delle famiglie italiane”, dal prossimo febbraio. E “Titano – il segreto della Libertà”, miniserie di 5 puntate in onda a novembre e ideata da Roberto Giacobbo, che sarà anche autore e conduttore: "Anche le future generazioni - spiega lui - potranno leggere o vedere la storia di San Marino raccontata sotto molti aspetti: quello storico, quello sociale e anche quello di curiosità che già stiamo trovando per tenere sempre alta l'attenzione. Un prodotto che nasce a San Marino ma che può interessare chiunque".

Nel video le interviste a Simona Ventura e Roberto Giacobbo

