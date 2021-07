GIUSTIZIA Le opposizioni a Canzio: "Rischio arbitrarietà in tribunale" Libera e Rf scrivono al Dirigente. Nel pomeriggio consiglio Giudiziario plenario. Questa mattina commissione Giustizia

Nel pomeriggio si apre il consiglio Giudiziario Plenario in vista del quale le opposizioni - così come riporta questa mattina la stampa locale - hanno scritto al dirigente del Tribunale Giovanni Canzio per esprimere una serie di perplessità legate alle determinazioni contenute nella relazione. Nella lettera gli esponenti di Libera e Repubblica Futura esprimono preoccupazione per la volontà di non attingere alla carriera interna, come era stato invece fissato nella precedente relazione (escludendo gli uditori dunque) e pongono l'accento tra le altre cose sul rischio di mettere in pericolo il principio del giudice naturale, con assegnazioni di fascicoli a magistrati senza il vaglio del giudice per i rimedi straordinari. E chiedono una relazione sullo stato della giustizia. Questa mattina convocata la commissione Affari di Giustizia, sulla sentenza del collegio Garanti relativa alla sospensione del commissario Buriani, che rientrerà oggi in consiglio Giudiziario Plenario.

