“Le origini di un impegno”: i GDC presentano la mostra celebrativa per i 70 anni dalla fondazione

“70 anni di vita del movimento, 70 anni di impegno, formazione sociale e civile”: il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini presenta ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli la mostra celebrativa per l'anniversario dalla fondazione del movimento Giovanile Democratico Cristiano Sammarinese.

“I GDC – aggiunge Lonfernini - da sempre si sono distinti con prese di posizioni che interpretano la voce consapevole della gioventù e messo in primo piano la formazione”.

Questa udienza è un importante segnale per i giovani, afferma Gian Carlo Venturini, segretario politico PDCS: “Di fronte a un periodo in cui c'è disaffezione verso la politica – aggiunge – celebrare questo anniversario rappresenta un momento estremamente importante”.

"Una mostra che non è soltanto un ricordo fin dalle prime generazioni ad oggi - evidenzia Marco Mularoni, presidente GDC - ma è un appello per le nuove generazioni: partecipate, partecipate alla vita civile, alla vita sociale, alla vita anche politica".



La mostra, inaugurata a Palazzo Graziani e visitabile fino al 14 ottobre, ripercorre i 70 anni di storia del movimento attraverso documenti, foto e manifesti. “Coinvolgere in modo significativo i giovani – affermano i Capitani Reggenti – significa renderli partecipi dei processi decisionali e di elaborazione delle politiche, in particolare sulle questioni di primario interesse”.

