RIUNIONE INTERLOCUTORIA Le politiche sanitarie sul tavolo della Consulta Sociale e Sanitaria

Un incontro interlocutorio nel quale la Consulta Sociale e Sanitaria ha discusso per lo più della situazione dell'ospedale e di argomenti di politica sanitaria. Sullo sfondo la posizione dell'attuale dirigenza dell'Istituto Sicurezza Sociale (nelle figure del direttore generale, sanitario e amministrativo) in scadenza a fine mese. Tra i temi toccati, in particolare, il problema persistente della carenza di medici: tra le ipotesi avanzate per dare una risposta al problema del loro reperimento o quanto meno renderlo più facile, quella - si è detto – di “accorciare il tirocinio”; si è parlato poi della revisione dell'atto organizzativo; questione badanti; della pressante necessità di migliorare la capacità ricettiva, da un punto di vista più strutturale, dei reparti ospedalieri, alcuni più obsoleti di altri. Un esempio su tutti: i servizi igienici della Medicina, “inaccessibili – è stato ricordato - per disabili in carrozzina”.



