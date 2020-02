Le qualità dell'acqua Kangen al centro di un incontro promosso dal Centro Sociale di Dogana

Al centro sociale di Dogana serata pubblica dedicata all'acqua Kangen e tenuta da Luigi Sensoli: un focus sui benefici dell'acqua alcalina ionizzata per l'organismo. L'occasione quindi per rispondere alle più comuni domande in materia: ad esempio, “Di quale acqua abbiamo bisogno?” e “Perché l'acqua Kangen può consentire anche un risparmio economico?” Approfondimenti anche sull'equilibrio acido basico e la differenza tra ossidante e antiossidante. Durante la serata proposte dimostrazioni pratiche della qualità e delle caratteristiche di questa acqua.