Le ragazze e i ragazzi dei soggiorni culturali in visita alla San Marino Rtv

L'emittente di Stato apre le sue porte ai giovani residenti all'estero, partecipanti ai soggiorni culturali. Ragazze e ragazzi che arricchiscono il loro bagaglio di esperienza in terra sammarinese cimentandosi per un pomeriggio nelle vesti di giornalisti, sotto l'attenta supervisione dello staff tecnico di Rtv. Tra prove di conduzione, interviste in radio e per il tg, il live sui social: per molti lo stupore della prima volta.

L'entusiasmo e la curiosità insomma di scoprire nuove tecnologie ed il dietro le quinte di un settore – quello dell'informazione - che attira sempre molto interesse.

Guarda le interviste.

