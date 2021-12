Le ragioni di una scelta, il Segretario Ciavatta sul nuovo decreto

Il decreto allarga le categorie di attività a cui è possibile accedere attraverso la presentazione della documentazione sanitaria. La stretta decisa dal governo tenta il difficile equilibrio tra l'esigenza di limitare il contagio e quella di evitare qualsiasi chiusura, che avrebbe conseguenze gravi per l'economia. “L’ISS ha chiuso temporaneamente il reparto di day surgery- scrive il Congresso, accorpando chirurgia e ortopedia per dedicare ulteriore personale sanitario all’assistenza dei positivi in isolamento e dei quarantenati. Il contagio preme sul servizio tracciamento e su quello dei tamponi.

“Fino ad oggi- spiega il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta- siamo stati collettore per le persone che fuori confine non potevano accedere ai locali, ci auguriamo con queste misure di interrompere questa fonte di potenziali contagi; nelle prossime settimane vedremo se quanto deciso sarà sufficiente”

Nel video l'intervista al Segretario Roberto Ciavatta.