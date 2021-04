Le regole di Pasqua: bar e ristoranti chiusi al pubblico alle 15,30 e coprifuoco alle 20, dalle categorie nuovo grido d'allarme

Si dicono rassegnati gli operatori in vista delle nuove restrizioni delle festività: il 3, 4 e 5 aprile a San Marino bar e ristoranti dovranno chiudere al pubblico alle 15,30. Garantita la possibilità di asporto e consegna a domicilio. Per il presidente Usot, Luigi Sartini, sarebbe stato sufficiente avere un'ora in più, per far mangiare gli ospiti in tranquillità. Comprendiamo la situazione sanitaria, specifica, ma "non siamo noi il problema". L'organizzazione chiede, per l'immediato futuro, un cambio di passo. Gli hotel affiliati a Usot in centro storico registrano un calo dal 90 al 100 per cento. Va meglio fuori, ma grazie alla clientela legata alle aziende.

Con il nuovo decreto, valido fino al 9 aprile, confermata la chiusura di parchi e palestre. Consentita l'attività sportiva individuale all'aperto, con distanza di almeno due metri tra persone, salvo in caso di conviventi e per i soggetti con forme di disabilità per le quali è prevista la presenza di un accompagnatore. Sempre per i tre giorni di festività anche il coprifuoco anticipato alle ore 20, con deroghe per particolari motivi.

Ma uno dei settori più colpiti è anche quello dei commercianti. "Siamo passati dalla rabbia allo scoramento", afferma la presidente Usc, Marina Urbinati, che afferma di comprendere la gravità della situazione ma, allo stesso tempo, parla di una condizione "molto critica" vista la mancanza di turisti e di movimento e di una categoria che vive nell'incertezza.

A puntare a un ritorno alla normalità dopo Pasqua è anche Osla che chiede di riaprire, in feste e weekend, le attività nei centri commerciali diverse da alimentari e simili, prevedendo un sistema di accessi contingentati. Stessa richiesta per i centri sportivi. In parallelo, la presidente Monica Bollini plaude allo svolgimento della campagna vaccinale.

Per i giorni di Pasqua i controlli delle forze dell'ordine saranno rafforzati.



Nel servizio, l'intervista al presidente Usot Luigi Sartini