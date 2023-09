Le richieste di USOT per un turismo di più alta qualità

Usot sollecita le istituzioni per misure che aiutino ad elevare la qualità dell'offerta e attrarre così turismo di lusso. Parte dalla necessità di riqualificare le strutture ricettive e far sorgere i 4-5 stelle. Chiede così attuazione celere del decreto per l'ammissione al credito agevolato dei mutui già concessi per riqualificazione e che, accanto ai B&B, venga normato il glamping, vale a dire, i campeggi di lusso. Guarda poi ai lavoratori: necessario investire nella formazione – dice USOT – ma anche intervenire sui salari, cosa possibile solo rendendo le aziende più competitive, tagliando le spese che devono sostenere, diminuendo la tassazione sui salari stessi. Plaude agli eventi estivi messi in campo dalla Segreteria, ma suggerisce delocalizzazione e destagionalizzazione. Ancora, fondamentale per USOT tenere aperti i negozi in centro storico anche la sera, ma chiede al Governo meccanismi che aiutino l'imprenditore ad affrontare maggiori costi del personale.