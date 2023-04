DOMANI MOTUS LIBERI Le sfide energetiche di San Marino al centro della serata pubblica di D-ML “Abbiamo cercato di dare un quadro generale della situazione – spiega Lorenzo Forcellini Reffi, presidente DML - dall'approvvigionamento energetico, all'opportunità di creare la prima comunità energetica nazionale a San Marino”.

È uno dei temi più sentiti dalla popolazione, il futuro energetico di San Marino. Proprio su questo si è focalizzata la serata pubblica promossa da DOMANI Motus Liberi. Relatori il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, il presidente del Partito Lorenzo Forcellini Reffi, l'ingegnere e membro del Coordinamento Centrale di D-ML Simone Casadei e il responsabile dello Smart Building & Project Development B2G di Enel X Italia Alfredo Sbarra.

Occasione per riflettere sui vantaggi di una totale autonomia energetica per il paese. “Abbiamo cercato di dare un quadro generale della situazione – spiega Lorenzo Forcellini Reffi, presidente DOMANI Motus Liberi - dall'approvvigionamento energetico, all'opportunità di creare la prima comunità energetica nazionale a San Marino”.



"San Marino dal punto di vista energetico - spiega Gaetano Troina, direttore ufficio stampa DOMANI Motus Liberi - ha due obiettivi principali: da un lato raggiungere il maggior grado possibile di autonomia e soprattutto quello di fare la propria parte, come paese parte della comunità internazionale, nella lotta al cambiamento climatico. Riteniamo di aver messo sul tavolo della politica una proposta interessante e meritevole di interesse che speriamo venga raccolta da tutte le forze politiche".

Futuro energetico che dovrà passare sempre più al rinnovabile. Da tempo è forte l'interesse per San Marino da parte di uno dei maggiori fondi europei, Aquila Capital, per portare avanti un progetto di investimento in grado di rendere energicamente autonoma la Repubblica.

"Chiaramente si tratta di un tavolo di confronto - aggiunge Troina - perché il fondo è aperto a valutare quelle che sono anche le proposte che tramite l'Azienda Autonoma di Stato San Marino vuole fare sulla base di quelle che sono le caratteristiche e peculiarità del nostro territorio per far si che il progetto venga realizzato su quelle che sono esigenze e potenzialità che San Marino può offrire. Ovviamente si parte dal fotovoltaico che è quello sicuramente già usato in Repubblica, ma non si escludono altre fonti di energia rinnovabile".

Nel servizio l'intervista a Gaetano Troina (Consigliere e direttore ufficio stampa D-ML)

