Le superiori sammarinesi tornano in visita ad Auschwitz

La scuola secondaria superiore di San Marino torna ad Auschwitz. Dopo la toccante esperienza del 2016, quando gli studenti si recarono in visita al campo di concentramento per i 70 anni dalla liberazione (ne scaturì anche un documentario trasmesso allora sulla nostra emittente), la scuola ha deciso di dare ad altri alunni la possibilità di vedere e conoscere quel luogo di sterminio, rendendo l’uscita didattica parte dell’offerta formativa.

Un nuovo viaggio, dunque, per il quale sono arrivate copiose le adesioni: 87 ragazzi, accompagnati da 3 insegnanti, oggi la partenza, martedì il rientro. Visiteranno la città di Cracovia e staranno per una intera giornata nel campo di Auschwitz “con la consapevolezza – scrive la scuola secondaria - dell’alta valenza educativa di questo itinerario che invita a non dimenticare le atrocità perpetrate da uomini su altri uomini”, augurando ai ragazzi “di vivere con pienezza questa opportunità”.