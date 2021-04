Le tre torri si tingono dei colori della campagna vaccinale

Non è passato inosservato ai sammarinesi che da due giorni le tre torri si sono tinte di verde, blu e rosa: i colori della campagna vaccinale sammarinese. Nei giorni scorsi ISS e Segreteria Sanità avevano lanciato l'appello a vaccinarsi, soprattutto alla fascia di popolazione fra i 18 e i 40 anni che, con adesioni ferme al 40%, mette a rischio il raggiungimento dell'immunità di comunità.

"Le nostre torri - scrive il Congresso di Stato - con i colori della Campagna Vaccinale per promuovere l’unica arma che abbiamo contro l’emergenza sanitaria ed economica! L’iniziativa della Segreteria di Stato per la Sanita è stata raccolta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e condivisa da tutto il Congresso di Stato. Le torri saranno lì, ogni sera, con i colori della nostra Campagna Vaccinale a ricordarci quanto grande sia l’importanza di un piccolo gesto. Vacciniamoci tutti."