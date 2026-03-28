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Le V Liceo a 'scuola di giustizia' con il Dirigente Canzio

Mattinata di formazione sul tema: “Ingiustizie, giustizia e legge: interazioni”

28 mar 2026
Le V Liceo a 'scuola di giustizia' con il Dirigente Canzio

Le classi quinte dei Licei incontrano le Istituzioni, impegnate nella conferenza con il Dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, dal titolo: “Ingiustizie, giustizia e legge: interazioni”. Diversi i temi toccati: la certezza del diritto, in una visione non statica ma dinamica; le garanzie dei diritti fondamentali; il ruolo del Tribunale, con un giusto processo, capace di arginare l’errore giudiziario. Un momento dialogico, con gli studenti che hanno posto domande dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, guardando al declino di alcuni organismi internazionali di fronte alla violazione dei fondamentali diritti umani. Ai giovani, rivolto l’invito a non rassegnarsi al male, ma di essere ponte e per trovare “armonia”, con l'obiettivo di fermare violenze e conflitti.




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