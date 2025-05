Leadership femminile: presentato il progetto "Lea"

Promuovere la leadership femminile a San Marino attraverso la creazione di strumenti pratici e risorse: è Lea, il progetto nato da un'idea di Eva Gracikova per supportare le donne nel percorso vero la realizzazione dei propri obiettivi. Iniziativa patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Sanità.

"È un progetto innovativo che finalmente arriva a San Marino - afferma Eva Gracikova, ideatrice progetto - siamo molto contenti di questo. Nasce da un incontro di professionisti, uomini e donne, che vogliono creare impatto sul territorio, creando comunque una community, un circolo virtuoso, dove i vari stakeholder, comunque anche in collaborazione con le istituzioni, possono dialogare per far sì che comunque le donne possano essere le vere protagoniste della società di oggi".

“Lea” si impegna poi a raccogliere fondi per finanziare progetti significativi, che possano avere un impatto positivo nelle vite delle donne e nella comunità. Tra gli ospiti presenti all'appuntamento Rossana Michelotti dottore commercialista e revisore contabile, Alfonsina Guidi esperta amministrativa ed Erica Girometti esperta amministrativa ISS.

Nel servizio l'intervista a Eva Gracikova (Ideatrice progetto Lea)