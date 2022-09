UNIONE DONNE SAMMARINESI Legge aborto, Pruccoli (UDS): "Articoli più avanzati e moderni della 194 italiana" Fondamentale la spinta della popolazione: "Non abbiamo mai mollato, nemmeno all'indomani della vittoria referendaria"

“Non possiamo fare altro che festeggiare insieme alla cittadinanza che chi ha sostenuto in questo lungo percorso, soprattutto nel referendum dell'anno scorso”. Unione Donne Sammarinesi sorride: l'aborto è legge, ed è una buona legge. Non era scontato, anzi, alla vigilia del dibattito in Aula la preoccupazione era altissima, per la presenza – dopo il via libera in Commissione - di "punti ideologici" in un testo che Uds temeva non più emendabile. “Siamo molto felici che l'obiezione di coscienza sia fortemente circoscritta e limitata e che comunque, in presenza di troppi obiettori, il servizio debba essere garantito anche attraverso la stipula di contratti con professionisti esterni”, afferma Karen Pruccoli. “Siamo contenti della prevenzione delle gravidanze indesiderate attraverso l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, della contraccezione anche d'emergenza gratuita, e che l'ivg possa essere fatta sia in territorio che fuori, sia in strutture pubbliche che private”.

Unico neo, su cui UDS promette di vigilare, l'obbligatorietà del consultorio. “Avremmo voluto che fosse facoltativo”, spiega la Pruccoli, “ma alcuni punti fanno ben sperare, come il fatto che non ci siano al suo interno obiettori di coscienza e che il percorso che la donna deve fare per richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza non vada ad influenzare la sua libertà di scelta”. Se a San Marino viene ora garantito un ivg facile, accessibile e libero, il merito è anche della popolazione, la cui spinta ha inciso sulla politica: “Non abbiamo mai mollato, anche ad agosto abbiamo portato avanti una campagna sensibilizzando sui punti della legge che non avremmo voluto fossero inseriti. Siamo contenti che la politica questa volta abbia dato prova di serietà e responsabilità, producendo all'unanimità dell'Aula articoli – posso dire - più avanzati e moderni rispetto alla 194 italiana”.

Nel servizio l'intervista a Karen Pruccoli ( UDS)

