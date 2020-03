Legge Editoria: presto un tavolo misto La Consulta ha incontrato il Segretario all'Informazione

Legge Editoria: presto un tavolo misto.

Una delegazione della Consulta per l'Informazione è stata ricevuta dal Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini. Un'occasione per la Consulta di mettere al corrente il nuovo titolare del dicastero del percorso fatto dalla nascita della Legge sull'Editoria e delle criticità riscontrate dai giornalisti. Nell'ottica di una ristrutturazione delle normative che regolano il settore, si è deciso di creare un tavolo misto per porre le basi di una nuova e più efficiente regolamentazione della professione giornalistica.





I più letti della settimana: