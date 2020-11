Legge editoria: verso un nuovo testo, Consulta e Autorità Garante incontrano Segreteria all'Informazione

La Segreteria all'Informazione ha convocato Consulta e Autorità Garante per l'Informazione per fare il punto sul progetto di legge sull'editoria. Si va verso un nuovo testo normativo, per l'elaborazione del quale è stato affidato l'incarico ad un accademico dell'Ateneo di Bologna. Nell'incontro con il Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini, il Presidente della Consulta, Roberto Chiesa, e il Presidente dell'Autorità Garante, Andrea Albertini, hanno evidenziato l'assoluta necessità di non dilatare i tempi e hanno chiesto alla Segreteria la possibilità di proporre una serie di emendamenti di aggiornamento alla normativa attuale, per renderla immediatamente operativa, lasciando così alla nuova legge i tempi istituzionali di formulazione.





Autorità Garante e Consulta incontreranno a breve il coordinatore del nuovo progetto di legge, laddove proprio la Segreteria ha ribadito la volontà di arrivare ad una testo quanto più esaustivo ed elaborato con il contributo di tutti i soggetti coinvolti.