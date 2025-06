Legge Emergenza casa: crollano le richieste per residenza atipica. Al via monitoraggio immobili sfitti

Gli effetti, c'era da aspettarselo, non sono immediati. Ma qualcosa comincia a muoversi da quando, il 3 maggio, la legge per l'Emergenza casa voluta dalla Segreteria al Territorio è entrata in vigore.

Sul prezzo degli affitti e delle case ancora non ci sono grandi differenze e, stando a quanto riferito a Rtv da alcune agenzie immobiliari, la situazione è la seguente: il canone di locazione, con poco divario tra un Castello e l'altro, ha superato i 1000 euro per un appartamento di circa 100 mq. Il canone calmierato, che permette un abbattimento delle tasse per il locatore, per la stessa grandezza è di 722 euro.

Per l'acquisto di una casa la situazione è diversa: in una sorta di “triangolo d'oro” tra Dogana e Domagnano, per un'abitazione nuova e della stessa grandezza, si superano i 4mila euro al mq. Più di 400mila euro dunque. Per un buon usato, almeno 300mila. Ma anche in una delle zone storicamente meno costose come Chiesanuova è arrivato il caro prezzi: per una casa da ristrutturare servono almeno 200mila euro.

A Dogana era alta la richiesta di immobili da parte di residenti atipici, vista la vicinanza con il confine, ma proprio su queste casistiche è arrivato il primo effetto della nuova legge: “Le richieste, da quando è entrata in vigore – fa sapere la Segreteria competente – si sono fortemente ridotte”. Conseguenza – parrebbe - dell'innalzamento delle soglie patrimoniali richieste.

Mentre sono già arrivate le prime domande per ottenere il mutuo prima casa garantito dallo Stato, eliminato nel 2015 e ora reintrodotto.

A fare la differenza ora può essere anche il monitoraggio degli immobili sfitti: già elaborata una prima statistica con i dati catastali. In uno dei prossimi passaggi verrà invece coinvolta la popolazione: sono in corso le consultazioni con gli uffici, i sindacati e l'ordine dei Commercialisti per inserire nella dichiarazione dei redditi riferita al 2025 un quadro aggiuntivo – non a fini fiscali – sullo stato degli immobili di proprietà, occupati o sfitti. Cosicché si possa poi arrivare a una statistica aggiornata e completa.

La Segreteria con delega alla Cooperazione aggiunge un tassello del puzzle invitando maggioranza e governo a mantenere l'impegno preso: finire i 70-80 appartamenti grezzi individuati nella zona di Gualdicciolo e destinarne metà all'edilizia sociale. Al momento le richieste aumentano, ma mancano le case.