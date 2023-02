Legge informazione, Chiesa (Consulta): “Bene alcuni aspetti, altri vanno provati sul campo”

All'indomani dell'approvazione in Aula della Legge sull'Informazione, il commento del Presidente della Consulta, Roberto Chiesa:

“È un approccio innovativo. È una legge che supera alcune problematiche, che invece avevamo con la precedente normativa. Altri punti ricalcano invece la legge che avevamo già. Noi avevamo chiesto una legge che garantisse l'informazione di tipo professionale, quindi non abbiamo paura di regole alle quali sottostare. Per quanto riguarda l'impostazione generale, siamo soddisfatti. Devo dire che non condivido le critiche riguardo alla legge liberticida, non credo che l'intento del legislatore sia quello di mettere un bavaglio alla libertà di stampa. Come tutte le legge va provata sul campo, ci sono secondo noi dei capitoli, dei punti di difficile applicazione. Vediamo poi se maneggiandola e rispettandola, gira o meno”.