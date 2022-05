Legge IVG, “Uno di Noi” lancia il confronto sugli emendamenti Già inviate proposte alla politica. Appuntamento il 15 giugno, alle 21, alla casa del Parco Laiala

La lista di emendamenti è già stata consegnata a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. E un 'sì' al dare seguito all'esito referendario, “ma non – dice Uno di Noi – con una legge sull'aborto giudicata, bipartisan, come pericolosamente lacunosa”. Indica la direzione degli interventi, correttivi o integrativi, proposti: “Per una legge che sia la meno ingiusta e disumana possibile, che non abbandoni le donne in difficoltà, che valorizzi il contesto familiare e sociale in cui la donna è inserita e che – prosegue – non si presti a far diventare la Repubblica del Santo Marino la nuova terra del turismo abortivo”.

L'auspicio dell'Associazione, adesso, è quello di poter incontrare le forze politiche per spiegare gli emendamenti: "confronto che – dicono – è invece mancato prima della redazione della legge". Proprio sul testo, già all'attivo anche incontri con Unione Donne Sammarinesi, promotrice del referendum, "riscontrando – nonostante distanze incolmabili sui principi - anche convergenze, che non potranno che svilupparsi – dice Uno di Noi – nel momento in cui si metterà al centro la comune ricerca del bene della donna”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: