SAN MARINO Legge sul lavoro, Lonfernini: "Norma necessaria per intervenire su determinate distorsioni” Le nuove norme, spiega il Segretario di Stato, non creano nuovi costi alle aziende e avvicinano San Marino agli ordinamenti europei

La riforma dell'occupazione è uno dei temi che sta facendo più discutere politica e professionisti sammarinesi. Commercialisti ed esperti contabili, oggi riuniti al Kursaal nell'evento formativo "Fare impresa e San Marino" per parlare del quadro commerciale - societario sammarinese e del trust relazionando a circa 60 professionisti degli ordini di Bologna, Monza e Brianza, hanno bocciato gli ultimi emendamenti portati dalla Segreteria di Stato al Lavoro ritenendoli “penalizzanti per le piccole imprese” con un “aggravio dei costi senza una prospettiva di maggiori ricavi”. “Il nostro ordinamento – spiega il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – ha la necessità di avvicinarsi il più possibile agli ordinamenti europei e a principi internazionali”.

"Era inevitabile che con un nuovo concetto completamente impostato in vigore dal 1° gennaio 2023 - evidenzia Lonfernini - la nostra massima attenzione era monitorare gli effetti dei suoi primi andamenti. Abbiamo avuto modo di fare questa attività anche in condivisione delle preoccupazioni espresse da parte degli ordini e in stretto contatto con i sindacati e le categorie, è chiaro che c'era un rinnovato strumento che poteva anche rinnovare alcune contribuzioni e aliquote, ritenute anche da noi molto più eccessive rispetto a un andamento precedente pre-riforma, per cui abbiamo lavorato per alleggerirle, armoniose e sostenibili da parte di tutti gli operatori".

Le società di capitali senza dipendenti, spiega la Segreteria di Stato, avranno qualche costo in più ma si è puntato a correggere l'esistenza di società che creavano fatturato senza nessun tipo di apporto, creando una concorrenza sleale nei confronti di realtà che a pari condizioni pagavano maggiori contributi per lavorare nel pieno rispetto delle norme.

"Con questi principi legislativi bisogna anche avere il coraggio di cominciare ad intervenire a determinate distorsioni - aggiunge - che chiaramente in precedenza c'erano, oppure quella sorta di squilibri proprio in quei settori economici che forse non erano più ritenuti tanto giusti da parte di alcune associazioni di categoria".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Lavoro)

