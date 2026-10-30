Legge sulla famiglia, inaugurato il punto informativo presso l'Ufficio Pari Opportunità

Uno spazio unico per ascoltare e informare, sostenendo le famiglie nell'accesso a servizi e risorse. Inaugurato presso la sede dell'Ufficio Pari Opportunità, al Centro Tavolucci, il Punto informativo previsto dalla nuova legge a sostegno della famiglia. Lo scopo: accogliere i soggetti aventi diritto alle varie misure e aiutarli a presentare le relative istanze. "L'ufficio si rivolge sia ai lavoratori sammarinesi ma anche ai frontalieri, perché gli istituti sono riconosciuti a tutti i soggetti che lavorano a San Marino", spiega Silvia Ricci, dirigente dell'Ufficio Pari Opportunità. "Anche prima dell'entrata in vigore della legge, quando della legge c'era solo il progetto, la gente cominciava, sapendo che questo sarebbe diventato il punto informativo, a contattarci. Chiunque in qualsiasi momento della giornata durante l'orario di servizio può contattarci, può venire qui allo sportello oppure chiamarci o mandare una mail", aggiunge.

Presenti all'inaugurazione, che si svolge a poco più di un mese dall'entrata in vigore della legge sulla famiglia, i segretari di Stato Stefano Canti e Massimo Andrea Ugolini, oltre ai rappresentanti delle sigle sindacali. Il nuovo spazio sarà usato non solo come un modo per rendere concreto il sostegno alle famiglie, ma anche per ascoltare e conoscere da vicino i loro bisogni in vista di ulteriori futuri interventi normativi. "Darà la possibilità di avere una panoramica di quelli che sono i bisogni oggi delle famiglie, anche per tarare i provvedimenti del prossimo futuro. Insieme a quello che sarà l'esito del sondaggio sociologico che è stato fatto anche dalla commissione speciale per l'andamento demografico ci darà la possibilità di capire quali sono i bisogni reali per mettere su famiglia e le esigenze delle famiglie di oggi", afferma Canti, titolare della delega alla Famiglia.

Nel servizio le interviste a Silvia Ricci (dirigente Ufficio Pari Opportunità) e Stefano Canti (segretario di Stato con delega alla Famiglia)







