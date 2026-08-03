DENATALITÀ Legge sulla famiglia, USL chiede l'approvazione entro fine estate: "non sono più accettabili ulteriori rinvii" "Il provvedimento - scrive il sindacato - deve essere messo in cima all’ordine del giorno del prossimo Consiglio"

Legge sulla famiglia, USL chiede l'approvazione entro fine estate: "non sono più accettabili ulteriori rinvii".

Approvare rapidamente la riforma della legge sulla famiglia, senza ulteriori rinvii. È la richiesta dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori, che sollecita la conclusione dell’iter del progetto di legge di modifica della Legge 129 del 2022, che introduce nuovi sostegni per la natalità, tra cui l'estensione dei congedi, il riconoscimento del caregiver familiare e il sostegno alle lavoratrici autonome.

Alla base dell’appello c’è il calo delle nascite, accompagnato dal progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo USL, questa tendenza rischia di compromettere nel tempo la sostenibilità economica, sociale e previdenziale del Titano.

Il sindacato ricorda che il testo, sostenuto dal Segretario di Stato Stefano Canti, introduce nuove misure per la genitorialità e rafforza alcune tutele già esistenti. In altri casi amplia i diritti a persone e situazioni finora escluse, con l’obiettivo di rendere più compatibili lavoro e responsabilità familiari.

"La denatalità non può più essere considerata una questione privata che riguarda esclusivamente le singole famiglie", afferma la Segretaria generale USL Francesca Busignani. "È un tema sociale, economico e collettivo, perché dalla possibilità di conciliare il lavoro con le responsabilità familiari dipendono la qualità della vita, la partecipazione al mercato del lavoro e la sostenibilità futura del Paese".

Busignani riconosce che il confronto tra politica e organizzazioni sindacali ha prodotto modifiche concrete e ulteriori tutele, pur senza accogliere tutte le richieste. Per USL, però, il tempo del confronto deve ora lasciare spazio all’approvazione definitiva.

L'Unione Sammarinese Lavoratori auspicava il via libera già nell’ultima seduta consiliare. "Ora non sono più accettabili ulteriori rinvii", prosegue Busignani, chiedendo che il provvedimento venga inserito in cima all’ordine del giorno del prossimo Consiglio e trovi piena attuazione entro la fine dell’estate.

"Meno nascite non significa soltanto meno bambini", conclude il sindacato, "significa meno lavoratori, meno imprese, meno competenze e meno futuro. Ora servono responsabilità, rapidità e atti conseguenti".

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