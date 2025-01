SAN MARINO Legge sviluppo, Libera: "Prime risposte ai giovani sammarinesi" “C'è ancora tanto fare – scrive il partito - ma alcuni segnali stanno emergendo”.

Legge sviluppo: prime risposte ai giovani sammarinesi. Lo afferma Libera: il testo, licenziato dalla commissione Finanze venerdì scorso, non è ancora stato in grado di affrontare la complessità dei temi che sarebbero necessari per risolvere la maggior parte dei problemi, ma inizia a dare alcune significative risposte.

Elencati dal partito una serie di punti su cui intervenire: dall'arretramento tecnologico, alla mancata regolazione di settori divenuti ormai strategici. “C'è ancora tanto fare – scrive Libera - ma alcuni segnali stanno emergendo”.

