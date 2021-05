Leggere ad alta voce "per dialogare in famiglia e stimolare la capacità di pensiero" Termina il corso organizzato dalla Ludoteca per lettori volontari

Impossibile non farsi contagiare dall'allegria e l'entusiasmo dei 32 partecipanti, tutti desiderosi di donare il proprio tempo per trasmettere alle famiglie il gusto per la lettura ad alta voce. L'iniziativa ha riscosso grande successo: ben 142 le candidature. La gioia negli occhi dei bambini non ha prezzo e c'è voglia di tornare alla vita dopo mesi di reclusione a causa del Covid. Dal 23 giugno quei sorrisi saranno una preziosa risorsa, rallegreranno l'estate dei più piccoli, con un ciclo di letture in collaborazione con le Giunte di Castello.

Il progetto è nato due anni fa su iniziativa della Ludoteca Pologioco. Un momento indimenticabile e che riempie di orgoglio l'esperta Alessia Canducci. “L'obiettivo di Ludoteca è proprio quello di sensibilizzare la comunità sammarinese all'importanza della lettura”, spiega. “La lettura avvicina le generazioni, permette di trovare strumenti di dialogo in famiglia proprio a partire dalle storie. Il mondo dell'immaginazione, dell'illustrazione e delle rime può dare anche strumenti di riflessione e di pensiero, il dono più importante per i nostri bambini”.

