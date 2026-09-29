Leonardis, gruppo SAE: "Attraverso San Marino Rtv lanceremo un progetto innovativo"

Intervenuto in diretta alla presentazione dei palinsesti di San Marino Rtv, il presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae Alberto Leonardis spiega il nuovo progetto di collaborazione.
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Il presidente e amministratore delegato racconta la nuova collaborazione con la Tv di Stato
Intervenuto in diretta alla presentazione dei palinsesti di San Marino Rtv, il presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae Alberto Leonardis spiega il nuovo progetto di collaborazione.