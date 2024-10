“Leonardo e la natura”: al liceo di San Marino una lectio tra passato e presente

l'intervista a Sara Taglialagamba

"Leonardo è una figura dirompente che prende la conoscenza classica, la rielabora e forse anche la supera". Così Sara Taglialagamba docente all'Università di Urbino ed esperta di Leonardo da Vinci. Collaboratrice storica del professor Carlo Pedretti, maggior studioso al mondo dell'artista e genio italiano, condivide oggi il suo grande sapere con San Marino.

Invitata dai Lions, con il presidente Giovanni Aliotta, dopo un meeting con i membri dell'associazione, una lectio al liceo del Titano. “Leonardo e la natura”: da Vinci visto da una prospettiva diversa rispetto ai libri di scuola. Al centro ci sono i disegni del maestro: non passano inosservati i punti di contatto che dal Rinascimento si collegano con l'attualità, in un territorio che vive l'ennesima alluvione nel giro di poco più di un anno.

"Leonardo nei suoi 'Diluvi', realizzati nella tarda maturità, mette in scena la preoccupazione dell'uomo rinascimentale per la fine del mondo - spiega Taglialagamba -. Disegna dunque veri e propri cataclismi. In realtà la natura per Leonardo non è né matrigna e né madre benigna, quindi non è né cattiva e né buona. Vorrei ricordare tutte le opere di arginazione dei fiumi che si ritrovano nei disegni di Leonardo, di pulitura degli argini: sembrano attività semplici, ma erano importantissimi, tanto che possiamo leggere di queste attività addirittura nel De architectura di Vitruvio".

Nel video l'intervista a Sara Taglialagamba, professoressa di Storia della Scienza e del Rinascimento Uniurb