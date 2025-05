VATICANO Leone XIV accoglie il corpo diplomatico: "Fermiamo la corsa al riarmo" Presente l'Ambasciatore di San Marino in Santa Sede, Maria Alessandra Albertini

Leone XIV accoglie il corpo diplomatico: "Fermiamo la corsa al riarmo".

Il Papa accoglie il corpo diplomatico accreditato in Santa Sede, presente per San Marino l'Ambasciatore Maria Alessandra Albertini. Rilancia l'appello di Bergoglio per fermare la corsa al riarmo: 'Occorre la volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e di morte" - dice. Si rivolge agli ambasciatori augurando di 'costruire, lavorando insieme, ciascuno secondo le proprie sensibilità e responsabilità - ha detto - un mondo in cui ognuno possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace. Mi auguro - aggiunge - che ciò possa avvenire in tutti i contesti, a partire da quelli più provati come l'Ucraina e la Terra Santa".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: