Leone XIV, il Congresso di Stato: “Profonda partecipazione e sentimenti di gioia per l’elezione”

Il Congresso di Stato esprime piena fiducia al Pontificato di Sua Santità Leone XIV, facendo proprie le sue prime parole e l’accorato appello a “costruire ponti” e a cercare una “pace disarmata e disarmante”. L’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost quale 267° successore di Pietro per il Governo rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la comunità dei fedeli in tutto il mondo e per l’intero scenario globale, suscitando speranze e attese per il cammino futuro. "Confidiamo – afferma l'esecutivo – che il suo magistero possa ispirare percorsi di pace autentica, giustizia e solidarietà, promuovendo l’incontro tra i popoli, ponendo al centro la dignità della persona umana e il bene comune". Il Congresso di Stato rinnova, a nome del popolo sammarinese, le più sentite felicitazioni a Sua Santità Leone XIV, assicurando il sostegno della Repubblica di San Marino nell’impegno condiviso per la promozione dei valori universali e del dialogo tra le nazioni.