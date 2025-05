Leone XIV, primo Papa americano: «Costruiamo Ponti per la Pace». Oggi la prima messa da Pontefice

È iniziato ufficialmente oggi il pontificato di Leone XIV, il primo Papa americano della storia. Nella Cappella Sistina, dove ieri è stato eletto al quarto scrutinio, oggi si terrà la sua prima messa da Pontefice insieme ai cardinali elettori. Il mondo guarda con attenzione a questo nuovo inizio.

Robert Francis Prevost, 69 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, missionario, vescovo, cardinale e prefetto del Dicastero per i vescovi, è ora il 267º successore di Pietro. Subito dopo l’elezione, nella sera carica di emozione, si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni davanti a 150mila fedeli in Piazza San Pietro e ha pronunciato le sue prime parole: «La pace sia con tutti voi». Un appello forte alla riconciliazione, seguito dall’invito a «costruire ponti per la pace», nel solco del suo predecessore Francesco, al quale ha espresso un commosso ringraziamento.

Il mondo intero ha salutato la storica elezione. Donald Trump ha definito la nomina «un grande onore per l’America», mentre da Mosca sono arrivate le congratulazioni di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha auspicato il sostegno di Leone XIV alla causa dell'Ucraina. Dal Quirinale e da Palazzo Chigi, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno assicurato il pieno appoggio al Pontefice nella promozione della pace e dei diritti umani.

Con una solida formazione in filosofia, teologia e diritto canonico, Prevost ha maturato la sua vocazione tra gli agostiniani. Ordinato sacerdote nel 1982, ha trascorso molti anni in Perù come missionario e vescovo di Chiclayo, diventando figura di riferimento della Chiesa latinoamericana. Parla sei lingue, ha uno stile sobrio e un forte spirito di dialogo. La sua lunga esperienza missionaria e la profonda attenzione alla collegialità ecclesiale lo proiettano oggi come una guida capace di accompagnare la Chiesa in un tempo di rinnovamento e speranza.

Domenica è atteso il suo primo Angelus da Papa, sempre in Piazza San Pietro.