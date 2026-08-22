Leone XIV: San Marino, “Laboratorio di buona politica”

Sulle orme dei suoi predecessori e nel solco di una storia millenaria, la visita di Papa Leone XIV sul Titano trasforma l’antica terra della Libertas in un messaggio di speranza che parla al mondo intero. In un’epoca lacerata da guerre e dall’idolatria del potere, la voce del Pontefice si leva da Palazzo Pubblico con un appello accorato: non può esserci vera libertà senza la difesa della dignità umana e il rispetto profondo della coscienza. La libertà — ricorda il Santo Padre — non è isolamento, ma una pianta viva che cresce nel dono, nella comunione e nella cura dell’altro: dal concepimento fino al suo naturale tramonto.

Rievocando l'eredità dei Santi Fondatori Marino e Leo, il Papa indica la Repubblica come un autentico “laboratorio di buona politica, dove, senza derogare alla laicità dello Stato, si può attingere ai principi della dottrina sociale cattolica: la ricerca del bene comune, la destinazione universale dei beni, l’armonia di sussidiarietà e solidarietà, la giustizia sociale”. Impegno che – afferma il Pontefice – appare oggi ancor più prezioso nel momento in cui si accinge a divenire operativo l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.

San Marino, un luogo dove la laicità dello Stato incontra la fecondità del Vangelo, dimostrando che la grandezza di una comunità si misura dalla capacità di accogliere chi soffre — come fatto verso il popolo ucraino — e di mettere la tecnologia al servizio dell'uomo, senza mai mortificarne la libertà. Infine, un richiamo potente alla comunità internazionale: di fronte al diritto umanitario calpestato, occorre disarmare le parole e rilanciare il multilateralismo. La diplomazia deve ritrovare l'umiltà e la pazienza di dialogare anche con gli interlocutori più scomodi per ricucire gli strappi e costruire la pace. Perché oggi più che mai, la storia sammarinese dimostra che la vera forza di uno Stato non risiede nelle logiche di potenza, ma nella cura dell'umano: “Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali e al passo con i tempi sul piano tecnologico, può perseguire efficacemente tale obiettivo, mediante una cura che si traduce nella tutela di ogni vita, in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale. La qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire, dalla capacità di riconoscere l’altro come volto e non come funzione. La capacità di saperci prendere cura gli uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani”.







