“Leone XIV visto da vicino”: una serata di approfondimento a Domagnano

Una serata per conoscere più da vicino il Santo Padre: la sua storia, il suo carattere e il suo pensiero. Per farlo i mezzi sono diversi: parole, testimonianze e immagini. A Domagnano, alla Sala Montelupo, l’appuntamento “Leone XIV visto da vicino. Un anno con Papa Prevost”, organizzato in occasione della sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino. A maggio 2025 inizia il suo pontificato: si parte da qui per analizzare a 360 la sua figura umana e spirituale, prima e dopo l'incarico più importante. A raccontarlo Lorenzo Fazzini, responsabile della Libreria Editrice Vaticana, che ha guidato il pubblico attraverso il libro “La forza del Vangelo. La fede cristiana in 10 parole”, una raccolta di testi del Papa che si apre con un contributo inedito scritto per l’occasione. Al centro le parole-chiave che contraddistinguono il messaggio di Papa Leone: pace, la prima pronunciata subito dopo l'inizio del pontificato, e libertà, in chiave sammarinese.

"Pace e libertà sarebbe già un bello slogan - commenta Fazzini -. Ovviamente dove c'è la libertà c'è anche la pace e la pace può permettere la libertà. Pensiamo agli oltre cento paesi nel mondo che, come dice Papa Leone proprio in un testo uscito di recente, sono coinvolti in qualche guerra. Fa pensare. E fa pensare che un Papa venuto da due mondi si sia affacciato al mondo chiedendo la pace e offrendo la pace. Dal modo in cui ci rapportiamo con gli altri in famiglia, sul lavoro, e poi nella politica, allora lì si che nasce la pace. Non è una decisione magica di qualche potente del mondo, perché altrimenti sarebbe troppo facile".



La serata è un percorso arricchito anche dalle immagini di due documentari prodotti dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede: “León de Perú” e “Leo from Chicago”, dedicati rispettivamente agli anni della formazione e della giovinezza negli Stati Uniti e all’esperienza missionaria in Perù. Un modo per riscoprire, attraverso luoghi, incontri e parole, le esperienze che hanno contribuito a formare il Pontefice e il suo magistero, con particolare attenzione ai temi della pace e della comunione nella Chiesa.

Nel video l'intervista a Lorenzo Fazzini, responsabile della Libreria Editrice Vaticana

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