Leopoldo Guardigli nuovo ambasciatore in Francia: le Lettere Credenziali a Macron.

Leopoldo Guardigli è il nuovo Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Francia. Venerdì ha presentato le Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. Pur già nel pieno delle sue funzioni, con questa cerimonia l’Ambasciatore completa formalmente il suo accredito in Francia. Nell’incontro con il Presidente francese sono stati toccati i temi propri del rapporto bilaterale e sulle sfide comuni in ambito internazionale. Nel solco dei rapporti storici e sempre amichevoli tra San Marino e Francia, è stato sottolineato, da parte sammarinese, il ruolo di partner affidabile e di promotore del diritto internazionale della Repubblica, nonché l’attuale percorso negoziale con l’Unione Europea, per il quale è stato richiesto il sostegno da parte del Governo francese.

È stata inoltre discussa la partecipazione di San Marino alla prossima riunione della Comunità Politica Europea che si terrà a Granada, Spagna, il prossimo 5 ottobre. Iniziativa, quella della CPE, decisa dai 27 Stati membri dell’UE durante il Consiglio europeo di giugno 2022 su proposta del Presidente Macron, che mira a rafforzare i legami tra l’Unione Europea e quei Paesi che ne condividono i valori e che promuove la cooperazione in vari ambiti, quali l’educazione, l’energia e la sicurezza.

