SAN MARINO Lettera aperta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini "Non ho la presunzione di sostenere di essere sempre nel giusto, di non commettere mai errori - si legge nella nota - porto però avanti il mio compito con onestà e altissimo senso di responsabilità".

Lettera aperta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

Lettera aperta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini rivolta a cittadinanza e politica. “A conclusione di un'altra settimana di polemiche che indirettamente o direttamente mi hanno riguardato desidero anche io lasciare scritto ciò che penso. Chi non ha idee, progetti e soprattutto spesso valori – scrive - ha bisogno di avere un nemico da combattere. Lo si fa attraverso i social, ricorrendo a sterili e volgari vignette, fotomontaggi, false affermazioni. Oppure, ricorrendo all’ausilio di “opinionisti” che tutto fanno meno che aiutare a farsi una idea reale degli accadimenti.

"Non ho la presunzione di sostenere di essere sempre nel giusto, di non commettere mai errori, porto però avanti il mio compito con onestà e altissimo senso di responsabilità. Ogni attacco nei miei confronti mi ferisce profondamente, non c’è dubbio, ma non fa altro che rafforzare la mia convinzione".

