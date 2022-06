Lettera di scuse: il titolare del negozio Danilo Chiaruzzi risponde al bambino svizzero e ricambia non solo con il perdono

Un episodio che ha catturato l'attenzione generale in questi giorni: la lettera di scuse del bambino svizzero ad un negozio di alimentari del centro storico di Città per aver rubato un ovetto di cioccolato, allegando in segno di rispetto anche una banconota da 10 euro. A darne notizia su facebook era stato lo stesso titolare dell'attività, Danilo Chiaruzzi. Il post, ripreso subito giovedì scorso dal sito web della San Marino Rtv, ha ben presto suscitato anche l'interesse delle principali testate italiane e sta tuttora facendo il giro del web. Ancora incredulo per il gesto di pentimento, Chiaruzzi non si aspettava neppure una tale eco mediatica.

Lungi la volontà di giustificare la bravata, ma l'epilogo della vicenda parla tanto di civiltà e di sani valori trasmessi al 12enne dalla famiglia. Esempio talmente cristallino di buoni principi, dall'una e dall'altra parte, da far quasi commuovere. E siccome un bel gesto merita di essere ricambiato, la risposta del sammarinese – come promesso – non si è fatta attendere.

Nel video l'intervista a Danilo Chiaruzzi.