Lettura e legalità al Teatro Titano

Carlo Lucarelli

Lettura e legalità con il progetto "Libri Liberi", iniziativa promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocino delle Segreterie Giustizia, Affari Interni, Industria e Cultura. L'appuntamento fa parte della rassegna nazionale che porta la letteratura all'interno degli istituti penitenziari con l'obiettivo di promuovere la lettura come occasione di crescita personale e reinserimento nella società.

"Siamo partiti a febbraio a Rebibbia e proseguiremo fino a dicembre dove concluderemo i lavori al carcere in Nisida, a Napoli. È un modo per sognare, soprattutto immaginare spazi più liberi attraverso la letteratura, attraverso la parola - spiega Francesco De Sanctis, presidente Fondazione De Sanctis -. I detenuti hanno reagito in maniera molto positiva proprio con una serie di domande agli stessi relatori, ma anche a certe volte partecipando attivamente con delle letture e quindi reinterpretando attraverso la loro voce i passi più importanti della letteratura mondiale".

Un evento articolato in due momenti, una prima parte al carcere dei Capuccini con un incontro riservato con i detenuti e una seconda al Teatro Titano. Lo scrittore Carlo Lucarelli ha dialogato con 180 studenti delle scuole superiori samarinesi proponendo anche la lettura di alcuni brani tratti dal "Il silenzio del mare" di Vercors, romanzo simbolo della resistenza francese offrendo un'occasione di riflessione su libertà, dignità e memoria civile.

"Ho fatto un corso di scrittura in un carcere a Padova dove uno dei miei allievi era un ergastolano, condannato all'ergastolo molto giovane per un omicidio - racconta lo scrittore Carlo Lucarelli -. Poi l'ho visto crescere tutte le volte che sono andato, l'ho visto diventare il direttore di una rivista che si faceva in carcere e poi un giorno gli ho detto mi piacerebbe che un giorno ci vediamo a parlare di libri, ma magari fuori e l'ho incontrato fuori".

In concomitanza con l'evento il congresso di stato nella seduta del 7 ottobre ha approvato l'istituzione del premio De Sanctis San Marino, una nuova categoria del riconoscimento letterario internazionale nato nel 2009.

"Ci siamo voluti rivolgere non solo ai detenuti ma ci rivolgiamo anche ai giovani, ai nostri giovani della Repubblica di San Marino perché loro possono diffondere la legalità non solo tra di loro ma nelle loro azioni quotidiane - conclude Stefano Canti, Segretario alla Giustizia -. Recentemente è stata ristrutturata completamente la nostra struttura carceraria anche alla luce di quelle che erano le indicazioni della CPT, l'organismo principale internazionale, che fa verifiche su tutte quelle che sono le carceri a livello internazionale. A seguito di quelle raccomandazioni, grazie ai lavori progettati e realizzati dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, questo è il risultato. Una struttura moderna con tecnologie moderne che possono ospitare al meglio i detenuti".

Nel video le interviste a Francesco De Sanctis, presidente Fondazione De Sanctis, Carlo Lucarelli, scrittore, Stefano Canti, Segretario alla Giustizia.








