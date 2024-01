LIBRI Lettura in dono: crescono le vendite in Italia, trend positivo anche a San Marino Narrative e grandi autori restano sempre tra i volumi più richiesti, in molti però hanno voluto optare sulla leggerezza.

Il libro torna al centro dei regali di Natale. In Italia nel mese di dicembre le vendite sono cresciute del 3,2% con un aumento del numero di copie dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Segno che il libro è stato, in un contesto di contrazione dei consumi, una soluzione scelta da molti per i regali. Trend confermato anche a San Marino.

"Non ci possiamo lamentare - afferma Roberto Fabbri, Libreria Cosmo - il trend rispetto ai natali precedenti è lievemente in salita, il libro ancora come regalo ha il suo fascino dal costo molto più contenuto di altri articoli per Natale".

Narrative e grandi autori restano sempre tra i volumi più richiesti, in molti però hanno voluto optare sulla leggerezza: "I romanzi più venduti - aggiunge - sono soprattutto narrativa e giallistica, ma anche libri più leggeri nel senso che non vanno a scomodare troppo l'intimità, tanti libri passatempo".

