Lezioni per tutte le età: l'Università "Il Sorriso" apre l'anno accademico

Nel servizio le interviste a Tonina Taddei (presidente Università “Il Sorriso”) e a Suor Maria Gloria Riva (storica dell'Arte)

Non è mai troppo tardi per imparare: mantenere la mente attiva è fondamentale, in tutte le fasi della vita. Lo sanno bene gli iscritti dell'Università dell'Età Libera “Il Sorriso”, aperta a tutti, senza limiti anagrafici né di titolo di studio. Si apre il nuovo anno accademico, con lezioni ogni martedì e giovedì pomeriggio alla sala Joe Cassar di Borgo Maggiore. Ad aprire le attività la lectio di Suor Maria Gloria Riva sui “ritratti della Maddalena”.

