Libera chiede chiarimenti sulla tessera vaccinale fuori confine. "Buona notizia" la chiusura del reparto covid

“La decisione di chiudere il reparto Covid è una buona notizia”, così Libera che, in una nota, invita i Segretari, a proposito delle vaccinazioni, a prediligere la strada del dialogo e non dello scontro. Nel comunicato comunica il suo appoggio alla proposta del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per contrastare la pandemia senza interessi geopolitici. “Abbattiamo gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali - si legge - e rendiamo disponibili i vaccini per tutti gli abitanti del Pianeta abolendo i brevetti”.









Da Libera anche una richiesta di chiarimenti circa il riconoscimento della tessera vaccinale anche fuori dai nostri confini considerato il lavoro che Italia e Europa stanno portando avanti sul tema del pass vaccinale per gli spostamenti e per poter viaggiare liberamente.