Libera le ali: esperienza di volo per i ragazzi dell'associazione Cuore 21

Per alcuni è stata una prima volta, per altri un appuntamento ormai ricorrente. “Libera le ali” torna anche quest'anno all'Aeroclub di Torraccia per far vivere un emozione unica a ragazzi e ragazze dell'Associazione Cuore 21 di Riccione.

Appuntamento organizzato grazie all'associazione Pony Club Frecce Tricolori di Rimini e il l'Aeroclub di San Marino che ha messo a disposizione aerei e piloti. L'obiettivo è dimostrare che gli impedimenti fisici non sempre costituiscono un ostacolo insormontabile per seguire le proprie passioni.

Nel servizio le interviste a Edgardo Casali (Presidente Aeroclub San Marino), Stefano Simoncelli (Tesoriere Pony Club) e Mirco Giacomini (Presidente Pony Club)