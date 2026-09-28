"Libera le ali": piccoli pazienti oncoematologici in volo sugli aerei dell'Aeroclub

Un momento che non si scorda più. È quello regalato a una decina di bambini pazienti oncoematologici all'Aviosuperficie di Torraccia, protagonisti del progetto “Libera le ali”. Un vero volo in aeroplano, non solo per sentirsi, per una volta, come tutti gli altri. Ma soprattutto per provare emozioni nuove e vedere il mondo da una prospettiva diversa.

"Sei sopra, guardi ogni piccolo pezzettino, chiamiamolo così, in modo diverso. Vedi che non è sempre la stessa cosa, ma ci sono tanti modi per poter reagire o comunque sia vedere le cose che ci succedono, purtroppo." afferma Alessia, mamma di un piccolo paziente.

"Ho provato leggerezza, molta leggerezza, stai su, non pensi a niente, guardi il paesaggio, sei senza pensieri", le parole di Enea, partecipante al progetto.

Il progetto “Libera le ali”, è organizzato da Pony club Frecce tricolori n.130 e Aeroclub San Marino, con il patrocinio dell'Istituto Oncologico Romagnolo e sponsorizzato da Coop Romagna.

Piloti professionisti, su più velivoli, hanno condotto i piccoli pazienti in un giro che da Torraccia andava sulla Riviera, e poi intorno al monte Titano.

"Ho detto: perché non portiamo anche ragazzi un po' più deboli? Ed è lì è partito il tutto. Abbiamo cominciato a cercare degli sponsor, e da otto anni lo stiamo facendo con molta soddisfazione, perché vedi da sola questi ragazzini come si divertono" racconta Stefano Simoncelli, Socio Fondatore di Pony Club Frecce Tricolori n.130 di Rimini

Si divertono, si emozionano, e per una manciata di minuti dimenticano il loro disagio. E, come dicono gli organizzatori, il benessere psico-fisico aumenta, anche in soggetti particolarmente fragili. E si capisce che niente è davvero impossibile.

"Cerchiamo di trasmettergli la nostra emozione, ovvero proprio quella di staccare l'ombra da terra, di vedere il mondo in un'altra dimensione, quella dall'alto che non è una cosa di tutti i giorni e proprio di trasmettergli la passione per il volo" dichiara il Presidente del Pony Club Frecce Tricolori Rimini, Mirco Giacomini.

"Sono ragazzi sensibilissimi e noi siamo contentissimi di poter far passare loro una giornata diversa finalmente, dopo che hanno attraversato momenti un po' difficili, finalmente farli volare in un cielo blu che è quello che gli auguriamo che abbiano poi nella loro vita", conclude il Presidente dell'Aeroclub di San Marino, Edgardo Casali.





Interviste a: Alessia - Mamma di un paziente; Enea - Partecipante al progetto "Libera le Ali"; Stefano Simoncelli - Socio Fondatore Pony Club n.130 Frecce Tricolori Rimini; Mirco Giacomini - Presidente Pony Club Frecce Tricolori n. 130 Rimini; Edgardo Casali - Presidente Aeroclub San Marino