CICILO DI INCONTRI PUBBLICI Libera richiama l'attenzione sulla condizione delle donne afghane nell'era talebana Serata pubblica il 10 aprile alla sala montelupo di Domagnano. Interverrà l'ambasciatore in Italia della Repubblica Islamica dell'Afghanistan. Relatrici la segretaria di Libera Giulia Muratori e la presidente del Pdcs Alice Mina

Dal disimpegno degli Stati Uniti e degli alleati occidentali in Afghanistan nel 2021, con le scene drammatiche di chi tentava di scappare dal paese, la situazione nel paese, col ritorno dei talebani al potere, è radicalmente peggiorata al punto che Nazioni Unite ed Amnesty international parlano apertamente di apartheid di genere. Le donne non possono andare a scuola oltre le medie, sono escluse dalla maggior parte dei posti di lavoro, non possono uscire di casa se non accompagnate da un parente, sono escluse dalla vita politica e pubblica e non possono manifestare per i loro diritti. Alcune nonostante il divieto l'hanno fatto subendo arresti, torture e sparizioni forzate.

Libera, nell'ambito del ciclo “libera la cultura” vuole tenere alta l'attenzione su questo dramma umanitario su cui la politica – ha ricordato il capogruppo Michele Muratori – si è recentemente espressa approvando un'istanza d'arengo ed anche un ordine del giorno in commissione, proposto dalla presidente della Dc Alice Mina che è tra le relatrici della serata, con la segretaria di Libera Giulia Muratori e due ricercatori esperti in geopolitica.

Principale ospite dell'evento Khaled Ahmad Zekriya, Ambasciatore in Italia del governo in esilio dell'Afghanistan, rovesciato nel 2021 dai talebani. “Da giovane donna – osserva Emily Lazzari, portavoce del gruppo giovanile 'Generazione Libera' - sento questo tema profondamente. Le donne afgane vivono con le ali tarpate. Ogni essere umano merita gli stessi diritti, e noi giovani dobbiamo batterci perché ciò accada”.

“La guerra in Ucraina e il genocidio che Israele sta compiendo coi palestinesi di Gaza – commenta Gilberto Piermattei, Responsabile Formazione e Organizzazione Libera – sono al centro dell'attenzione ma rimane una ferita profonda per l'Afghanistan che con il ritorno dei talebani ha messo a repentaglio tutte le conquiste democratiche. E le prime a subire questa recrudescenza sono le donne”.

L'appuntamento con l'iniziativa di Libera, domani sera, 10 aprile, alle 21, alla sala Montelupo di Domagnano.

