Libera: sicurezza stradale, autovelox e sproporzione nelle sanzioni "Necessaria revisione più congrua delle sanzioni"

In un comunicato Libera, che aveva presentato interpellanza per avere conto del numero delle infrazioni, rivela come l'autovelox nei pressi del confine di Stato di Dogana in entrata, con limite ai 50 all'allora, sia di gran lunga quello che ha registrato più infrazioni: 5.381 contro le 4.545 di tutti gli altri. Bene la scelta di investire in sicurezza, per Libera tuttavia “le scelte devono essere ponderate perché se superi di 1 km/h il limite fai i 56km/h invece dei 55 compresa la tolleranza, 108€ di sanzione è decisamente esagerato”.

"Crediamo perciò - conclude - sia necessaria una revisione più congrua delle sanzioni, magari più progressiva, al fine di evitare possibili fraintendimenti sui reali obiettivi dei controlli che invece sono imprescindibili e necessari per prevenire incidenti ed episodi spiacevoli".

