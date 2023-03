Liberi di Informare. A San Marino un convegno di formazione su un tema di stretta attualità

Roberto Chiesa, Teodoro Lonfernini e Francesco Bongarrà

Indipendente, libera, capace di interpretare il territorio e lo spirito del suo tempo. A San Marino il corso di formazione organizzato dall'Autorità Garante, in collaborazione con la Consulta, mette al centro l'informazione. Tema di stretta attualità, vista la recente approvazione della nuova legge . Tra i relatori del corso, a cui hanno partecipato anche il Segretari all'Industria Fabio Righi ed alla Cultura Andrea Belluzzi (e che è stato introdotto dal Presidente dell'autorità Garante per l'Informazione Francesco Bongarrà), il Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini.

Per il Presidente della Consulta Roberto Chiesa l'occasione di un excursus storico della norma sammarinese, dai meriti della legge che nel 2014 mise un punto a “vulnus” superati o che permangono Tra i relatori Antonio Zappulla, CEO della Thomson Reuters Foundation. che nel delineare il difficile equilibrio tra la solidità economica di un settore e la sua indipendenza, ha portato dati inoppugnabili sul crollo di un legame chiave come quello della fiducia e Giuseppe Zaffuto, Portavoce per la stampa del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che nella sua analisi si è soffermato sulle tutele del Consiglio d'Europa per i giornalisti: “da una parte sono qui a rappresentare una esperienza, dall'altra a raccogliere input”.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Informazione; Francesco Bongarrà, Presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione; Roberto Chiesa, Presidente Consulta per l'Informazione; Giuseppe Zaffuto, Portavoce per la stampa del Segretario Generale del Consiglio d'Europa